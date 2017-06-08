Минюст РФ хочет включить положение о выдаче террористов во все договоры

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Минюст России добивается включения положения о выдаче террористов во все международные договоры о выдаче разыскиваемых за уголовные преступления лиц, сообщил заместитель министра юстиции Максим Травников.

Представляя на комитете Госдумы по международным делам соглашение между РФ и Королевством Бахрейн о выдаче, Травников рассказал о положении документа, по которому преступления террористической направленности не считаются политическими, а значит страны не могут прикрываться политическими мотивами для невыдачи террористов.

"Это принципиальное положение, и мы последовательно пытаемся его включать во все аналогичные договоры", — сказал Травников.

Он сообщил, что до сегодняшнего момента отношения с Бахрейном в сфере выдачи не были урегулированы, отметив, что регион не является привлекательным для преступников из России. "На сегодняшний день ни с нашей стороны, ни со стороны Бахрейна запросов о выдаче нет", — уточнил Травников РИА Новости.

Из особенностей документа он отметил, что по просьбе Бахрейна в отдельное положение выделена формула, что в качестве политических Россия не будет рассматривать преступления против короля и членов его семьи.

Соглашение было ранее вынесено на ратификацию в Госдуму президентом РФ. Оно было подписано в Москве 27 мая прошлого года в целях развития международно-правовой базы российско-бахрейнского сотрудничества по вопросам выдачи.

В соответствии с соглашением стороны обязуются на взаимной основе и при соблюдении указанных в нем условий выдавать по запросу друг другу лиц, находящихся на территории одной из сторон, для уголовного преследования или исполнения приговора в запрашивающей стороне за преступления, влекущие выдачу.