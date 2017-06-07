Летчики армейской авиации ВВО заступили на дежурство в арктической зоне

ХАБАРОВСК, 7 июн — РИА Новости. Летчики соединения армейской авиации Восточного военного округа заступили на дежурство в арктической зоне ответственности для выполнения задач по доставке личного состава и грузов в отдаленные гарнизоны, сообщает пресс-служба округа.

"Летчики соединения армейской авиации ВВО заступили на дежурство в арктической зоне ответственности, в течение нескольких месяцев они будут выполнять задачи по доставке личного состава и грузов различного назначения в отдаленные арктические гарнизоны на военно-транспортном вертолете Ми-26", — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что экипаж транспортного вертолета Ми-26 уже совершил перелет дальностью свыше четырех тысяч километров из Хабаровска на аэродром Анадырь в Чукотском автономном округе с несколькими посадками на островах Курильской гряды.

Сообщается, что летчики также будут доставлять в Арктику грузы и военнослужащих в рамках плановой ротации личного состава, несущего боевое дежурство на мысе Шмидта и острове Врангеля.

Остров Врангеля находится в Северном Ледовитом океане между Восточно-Сибирским и Чукотским морями. Остров входит в состав одноименного заповедника и является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. С октября 2014 года на острове Врангеля на дежурстве по охране воздушных рубежей РФ находятся подразделения Восточного военного округа.