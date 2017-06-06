В России создана робототехника, которая сможет заменить спасателей

НОГИНСК (Московская область), 6 июн — РИА Новости. Российские производители создали роботехнику, которая позволит заменить спасателей в условиях, опасных для жизни и здоровья. Об этом сообщил глава МЧС России Владимир Пучков в ходе международного салона "Комплексная безопасность", который начал работать в Ногинском спасательном центре в Подмосковье.

"Развитие робототехники беспрецедентное. Это комплексы, которые используя искусственный интеллект начали выполнять сложные задачи там, где есть риск для жизни и здоровья спасателей — в шахтах, горных выработках и задымленных высотных зданиях", — сказал он журналистам.

По словам министра, робототехника все больше готова заменять людей в опасных средах. "Отечественные разработки внушают нам уверенность, что это уже будет завтра", — сказал Пучков.

На международном салоне также представлены мощные разработки российских специалистов IT-индустрии, которые сформировали современную модель мониторинга и прогнозирования различных опасностей и угроз. "Еще один блок новых технологий — это разработки российских производителей пожарно-спасательных автомобилей, которые имеют уникальное оборудование", — сказал глава МЧС.

Кроме того, добавил он, отечественные производители создали средства экипировки для газодымозащитной службы, а также комплексы для работы в условиях радиационного, химического и биологического заражения.

В первый день работы Десятого международного салона средств обеспечения безопасности "Комплексная безопасность — 2017" на базе Ногинского спасательного центра МЧС России в Подмосковье состоялись демонстрационные учения по проведению аварийно-спасательных работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в которых приняли участие более 1,5 тысячи человек, свыше 200 единиц техники, в том числе вертолеты и самолеты, беспилотные летательные аппараты, специализированные робототехнические комплексы.

Выставка продлится до 9 июня.