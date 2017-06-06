Росгвардия купит транспортно-боевой вертолет Ми-35М

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Росгвардия планирует закупить транспортно-боевой вертолет Ми-35М, а также четыре модели пассажирских самолетов и две модели вертолетов для укомплектования авиационного парка ведомства к 2025 году, сообщил на брифинге начальник Главного управления авиации Росгвардии генерал-лейтенант Александр Афиногентов.

"Из современных образцов предлагается закупить самолеты Ил-76МД с новыми двигателями, Ту-204, Ан-148, Ил-112, вертолеты Ми-8 новых модификаций "АМТ" и "АМТШ", Ми-26Т2 и Ми-35М", — сказал Афиногентов.

По его словам, вертолет Ми-35 будет закупаться для замены уже существующего в авиационном парке ударного вертолета Ми-24. Кроме того, планируется закупить до 200 единиц средств наземного обеспечения полетов и до 300 ремонтных работ на существующих единицах авиации.

Как сообщил Афиногентов, закупка будет проводиться в соответствии с решением президента РФ о необходимости иметь не менее 70% современных образцов вооружений и военной техники.

"Военно-промышленной комиссией одобрены контрольные цифры для планирования государственной программы вооружений на 2018-2025 годы, в том числе по вопросам закупки новой авиационной техники. В случае реализации этой программы мы сможем доукомплектовать подразделения авиачасти до штатной численности, повысить исправность летательных аппаратов и увеличить долю современных воздушных судов до 70% к 2025 году", — сказал Афиногентов.