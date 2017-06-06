На Камчатке военные ТОФ на учениях спасли экипаж "аварийной" подлодки

ВЛАДИВОСТОК, 6 июн – РИА Новости. Специалисты поисковой и аварийно-спасательной службы камчатской группировки провели учения по спасению экипажа условно аварийной подводной лодки с помощью глубоководного батискафа АС-30, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Владимир Матвеев.

"В ходе двухдневного выхода в море была проверена готовность личного состава и техники спасательного отряда к выполнению задач по предназначению. Экипаж спасательного судна "Георгий Козьмин" в заданном районе Авачинского залива произвел поиск стенд-макета подводной лодки, лежащего на глубине 65 метров. После произведён спуск глубоководного аппарата АС-30, который в заданное нормативное время подошел к оборудованию, закрепился на комингс-площадке и провёл тренировку по выводу экипажа условно аварийной подводной лодки", — сообщил Матвеев.

По его словам, роботизированный телеуправляемый аппарат "Веном" на глубине контролировал и обеспечивал безопасность проведения подводных работ. Матвеев добавил, что учения проходили в течение нескольких часов.

Сегодня Тихоокеанский флот располагает несколькими новыми и прошедшими глубокую модернизацию глубоководными обитаемыми аппаратами, на которых установлено новейшее телеметрическое оборудование, позволяющее эффективно выполнять весь спектр спасательных подводных работ. Материал корпуса — титан — позволяет выполнять работу аппаратов на глубинах до 1 тысячи метров. Радиоэлектронное оборудование позволяет самостоятельно определять своё местоположение и обнаруживать заданные объекты.