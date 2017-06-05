Простой и эффективный. NI рассказал о советском "убийце танков"

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Советский "убийца танков" РПГ-7 до сих пор пользуется большим спросом во всем мире, а его "преемники" делают российскую пехоту опасным соперником для бронетехники потенциального противника, считает обозреватель журнала National Interest Кайл Мизоками.

Первая модель противотанкового гранатомета, оснащенного кумулятивным боезарядом, поступила на вооружение советской армии в 1949 году. РПГ-2 бил на 150 метров и прожигал 18-сантиметровую броню. "С ним даже неопытный новобранец мог уничтожать новейшие танки НАТО", — пишет Мизоками.

В 1961-м в серию был запущен РПГ-7. Новая модель пробивала 26-сантиметровые стальные листы на расстоянии до 200 метров. Кроме того, гранатомет оснастили удобным телескопическим прицелом. "Простой и эффективный, он стал одним из самых действенных противотанковых вооружений послевоенного периода", — полагает обозреватель.

Как позже выяснилось, РПГ-7 оказался пригоден и для поражения воздушных целей. Эксперт Говард Ротман считает, что семь из восьми американских боевых вертолетов, потерпевших крушение в Афганистане с 2001 по 2009 годы, были сбиты именно советским гранатометом.

Однако РПГ-7 "засветился" не только в горячих точках. Ирландская республиканская армия (ИРА) использовала его против британских войск, а в 1981 году члены немецкой террористической группировки "Фракция Красной армии" применили гранатомет при покушении на американского генерала Фредерика Крезена.

На смену легендарному РПГ-7 пришел более современный РПГ-29. Этой моделью сегодня оснащены многие мотострелковые отделения российских ВС. По мнению автора, за последние полвека Москва добилась большого прогресса в развитии компактных противотанковых вооружений. "По мере роста напряженности между Россией и НАТО, наши стратеги должны помнить, что даже легкая российская пехота может быть очень опасна для бронетехники противника", — заключает обозреватель.