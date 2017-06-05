Совет Безопасности следит за повышением качества жизни россиян

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Совет Безопасности обращает серьезное внимание на повышение качества жизни россиян, заявил секретарь СБ Николай Патрушев.
Российский лидер поздравил секретаря СБ с 25-летием его образования.
"Исполняется 25 лет с момента образования Совета Безопасности. Хочу поздравить и вас, и всех сотрудников аппарата и сказать, что за эти годы сделано очень многое и для становления этого важнейшего органа государственного управления, и для его эффективной работы сегодня", — отметил Путин на встрече.
"Очень рассчитываю, что и дальше таким же образом будет строиться работа, с тем чтобы ряд ключевых вопросов в сфере обороны, безопасности, жизнеобеспечения государства проходили надежную своевременную экспертизу через секретариат в контакте с заинтересованными министерствами и ведомствами. Хочу всех поблагодарить за совместную работу", — добавил он.