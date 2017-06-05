В РФ число террористических преступлений за пять лет сократилось в 10 раз

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Число преступлений террористической направленности в РФ за последние пять лет сократилось почти в десять раз, тогда как в Европе выросло, сообщил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в ходе торжественного собрания, посвященного 25-летию создания Совбеза РФ.

"Исполнение решений Совета Безопасности обеспечило снижение уровня террористической угрозы на территории Российской Федерации. Общее число преступлений террористической направленности за последние пять лет сократилось почти в десять раз. Эти результаты особенно важны на фоне участившихся случаев проявления терроризма за рубежом, в том числе в европейских странах", — цитирует Патрушева пресс-служба Совбеза.