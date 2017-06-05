В Казахстане обсудили подготовку к учениям "Нерушимое братство-2017"

АСТАНА, 5 июн — РИА Новости. Вторые штабные переговоры представителей министерств обороны, заинтересованных ведомств государств-членов Объединенного штаба и Секретариата Организации Договора о коллективной безопасности по вопросам подготовки и проведения совместного учения "Нерушимое братство-2017" с миротворческими силами ОДКБ состоялись в Алма-Ате, сообщила пресс-служба министерства обороны Казахстана.

"Рассмотрены и согласованы замысел и порядок проведения учения, составы аппарата руководства учения и посредников Объединенного командования Коллективных миротворческих сил ОДКБ, подразделений миротворческих контингентов Коллективных миротворческих сил ОДКБ, привлекаемых на учение, сроки прибытия (убытия) их в район учения, вопросы взаимодействия с Международным Комитетом Красного Креста и его участие в учении, применения норм международного гуманитарного права в ходе операции по поддержанию мира", — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, проведена рекогносцировка района учения (полигон "Илийский"), где рассмотрены вопросы размещения руководства и обучаемых в полевых условиях, оборудования пунктов управления, мест хранения вооружения, военной и специальной техники, боеприпасов, а также порядок розыгрыша практических действий контингентов Коллективных миротворческих сил ОДКБ.

В министерстве обороны проинформировали, что учение миротворческих сил государств-членов ОДКБ "Нерушимое братство" пройдет в период с 16 по 20 октября 2017 года.