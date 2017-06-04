В ГД заявляют о необходимости разработки антитеррористического кодекса

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Необходимо заключать международное соглашение о противодействии экстремизму в киберпространстве и принимать меры по разработке специального антитеррористического кодекса в формате Парламентской ассамблеи ОБСЕ, заявил в воскресенье глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя теракты в Великобритании.
Он добавил, что в этом же контексте заслуживает внимания также и инициатива британских властей о заключении международного соглашения о противодействии экстремизму в киберпространстве.
"Мир должен объединиться в борьбе с терроризмом с новой силой. Террористы не собираются останавливаться и становятся все более изощренными", — подчеркнул депутат.
Он напомнил, что Великобритания, к сожалению, уже не раз становится их мишенью в последнее время. Кроме того, за минувший год страшная волна терактов прокатилась по многим европейским городам.
В субботу вечером автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выйдя из машины, напали с ножами на прохожих. Террористы были уничтожены полицией. В результате теракта погибли семь человек, 48 ранены, некоторые в тяжелом состоянии. Полиция нейтрализовала террористов за восемь минут с момента поступления вызова.
В настоящее время спецслужбы проводят обыск в доме одного из террористов на востоке Лондона.