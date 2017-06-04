Руководителем ФГАУ "Оборонлес" Минобороны назначен Дмитрий Ольховик

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Руководителем федерального государственного автономного учреждения "Оборонлес" Минобороны России назначен Дмитрий Ольховик, сообщили РИА Новости в учреждении.

"Приказом статс-секретаря – заместителя министра обороны Николая Панкова назначен новый начальник ФГАУ "Оборонлес" Минобороны России Дмитрий Геннадьевич Ольховик. Коллективу учреждения нового руководителя представил заместитель директора департамента имущественных отношений военного ведомства Александр Зданович", — говорится в сообщении.

Как подчеркнул Ольховик, прежнее руководство достигло высоких достижений в лесном хозяйстве Минобороны, создав ФГАУ "Оборонлес" для привлечения внебюджетных средств. Благодаря этому впервые за последние 20 лет удалось приступить к финансированию затратных мероприятий по лесоустройству и противопожарной безопасности.

"Значительно улучшены и статистические показатели по борьбе с пожарами – в лесах Минобороны работа ведется лучше, чем на землях гослесфонда. Прежний уровень ведения работы задал высокую планку. Будем стараться продолжать работать не менее продуктивно", – отметил Ольховик.

Ольховик родился в 1977 году в Казани. Выпускник Казанского суворовского военного училища. В 2000 году окончил Военный университет Минобороны России. В 2014 – 2015 годах – директор управления жилищного хозяйства Одинцовского района Подмосковья, в 2015 – 2016 годах – заместитель руководителя Одинцовского района. В 2016 – 2017 годах – исполняющий обязанности заместителя министра экологии и природопользования Московской области, начальник управления охраны окружающей среды.