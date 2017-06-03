В Краснодарском крае полиция отбила атаку "террористов" на воинскую часть

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Военные полицейские совместно с военнослужащими зенитного ракетного полка Южного военного округа (ЮВО) отразили нападение незаконного вооруженного формирования на КПП воинской части в ходе антитеррористических учений в Краснодарском крае, сообщил начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

По легенде учений, "террористы" попытались через КПП проникнуть на территорию воинской части, чтобы завладеть оружием. Охрана КПП своевременно подняла по тревоге подразделение антитеррористического полка.

"В результате предпринятых действий военнослужащие военной полиции во взаимодействии с группами антитеррора окружили район операции и уничтожили террористов. Также отрабатывались действия личного состава по эвакуации условно раненого военнослужащего и оказанию ему первой медицинской помощи", — сказал Астафьев.

В учениях приняли участие около 200 военнослужащих и использовано до 20 единиц военной техники, заключил он.