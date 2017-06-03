В Краснодарском крае полиция отбила атаку "террористов" на воинскую часть

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Военные полицейские совместно с военнослужащими зенитного ракетного полка Южного военного округа (ЮВО) отразили нападение незаконного вооруженного формирования на КПП воинской части в ходе антитеррористических учений в Краснодарском крае, сообщил начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.
"В результате предпринятых действий военнослужащие военной полиции во взаимодействии с группами антитеррора окружили район операции и уничтожили террористов. Также отрабатывались действия личного состава по эвакуации условно раненого военнослужащего и оказанию ему первой медицинской помощи", — сказал Астафьев.
В учениях приняли участие около 200 военнослужащих и использовано до 20 единиц военной техники, заключил он.