Боевые "Аллигаторы": Минобороны получит 14 вертолетов Ка-52 в 2017 году

14:3403.06.2017
(обновлено: 14:38 03.06.2017)
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Минобороны России в 2017 году получит 14 вертолетов Ка-52 "Аллигатор", а до 2020 года планируется поставить еще 50 таких машин. Кроме того, оборонное ведомство рассматривает вопрос о закупке новых вертолетов Ка-62.
Об этом рассказал заместитель министра обороны Юрий Борисов во время посещения авиационного завода "Прогресс" в Арсеньеве.
По его словам, необходимо было убедиться, насколько завод готов к выполнению обязательств по новой государственной программе вооружения на 2018-2025 годы, которая внесена на утверждение в правительство России.
Испытания Сирией
Ранее сообщалось, что всего к 2020 году в ВКС будет насчитываться 140 таких вертолетов.
"В этом году в рамках гособоронзаказа у нас поставка 14 вертолетов Ка-52. И еще нужно завершить текущий контракт, осталось 50 машин до 2020 года", — сказал замминистра.
По словам Борисова, Ка-52 отлично зарекомендовал себя в Сирии, поэтому военное ведомство намерено модернизировать вертолет с учетом этого боевого опыта.
"Были проведены работы с новой управляемой ракетой "Вихрь" — очень хорошие результаты по эффективности. Но совершенству нет предела, поэтому у нас есть пожелания по улучшению прицельной дальности. Мы обсуждали как раз с промышленностью эти вопросы, наметили пути решения", — сказал он.
Также замминистра отметил, что у военных есть и другие пожелания — так, с разработчиками основных боевых узлов обсуждались вопросы модернизации с целью повышения эффективности машины.
Что представляет собой "Аллигатор"
Боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52 — это модификация ударного вертолета Ка-50 "Черная акула". Он серийно выпускается с 2010 года. Вертолет предназначен для уничтожения танков, бронированной и небронированной боевой техники, живой силы, вертолетов и других летательных аппаратов противника на переднем крае и в тактической глубине, в любых погодных условиях и в любое время суток.
Машина оснащена самой современной авионикой и мощным вооружением, которое может конфигурироваться под различные боевые задачи, а соосная схема несущих винтов и повышенная мощность продольного управления позволяют ему эффективно маневрировать и выполнять сложные фигуры пилотажа. Кроме того, "Аллигатор" снабжен системой радиоэлектронной защиты и устройствами снижения заметности, уменьшающими, рассеивающими и искажающими тепловой след двигателей, а также средствами активного противодействия.
Кроме того, холдинг "Российские космические системы" разрабатывает для Ка-52 новую систему для наведения артиллерийского вооружения, используя при этом наработки, применяемые для ракетно-космической техники.
Разработчики намерены существенно повысить точность поражения за счет входящего в систему управления пушкой блока целеуказания, который будет получать максимально достоверную информацию о положении ствола. Это позволит вертолетной пушке обеспечивать необходимую точность на больших скоростях, в условиях сильной вибрации и при значительных относительных перемещениях вертолета и цели.
Ка-52К
Вертолет существует как в наземном, так и в корабельном варианте. Основная особенность корабельной версии Ка-52 — несущая система, позволяющая складывать лопасти и таким образом помещаться в ангаре корабля типа "Мистраль".
Испытать палубный вертолет удалось во время дальнего похода российской авианосной группы к берегам Сирии в октябре-ноябре прошлого года. Как отметил командир крейсера "Адмирал Кузнецов" Сергей Артамонов, машина оправдала возложенное на нее доверие, "особенно в вопросах обороны корабля".
"И мы ждем принятия этого вертолета на вооружение", — заявил он.
По словам генерального конструктора КБ имени Камова Сергея Михеева, испытания Ка-52К пройдут в ближайшие три года на четырех типах кораблей.
И не только
В ходе посещения завода "Прогресс" замминистра обороны также заявил, что Минобороны России рассмотрит закупку новых вертолетов Ка-62, которые сейчас проходят заводские испытания.
"Я думаю, что найдется место и этой машине, если она хорошо станет на крыло и будет летать. Будем смотреть", — сказал Борисов.
По его словам, Минобороны использует практически весь типаж, который выпускают "Вертолеты России": Ка-226, Ансат, Ми-8, Ми-28, Ми-24, Ми-35, Ка-52.
Вертолет Ка-62 разрабатывается конструкторским бюро АО "Камов" за счет бюджетных средств и средств холдинга "Вертолеты России". Он предназначен для перевозки пассажиров, офшорных работ, экстренной медицинской помощи, выполнения операций по поиску и спасению, транспортировки грузов внутри кабины и на внешней подвеске, патрулирования и экологического мониторинга.
Российские вертолеты Ка-52 "Аллигатор" собирают в цехах авиационного завода "Прогресс" в городе Арсеньев Приморского края.
Ка-52 является двухместной модификацией ударного вертолета Ка-50 ("Черная акула"). Вертолет был разработан в ОКБ "Камов" (ныне ОАО "Камов", который входит в холдинг "Вертолеты России").
Разработка модернизированного двухместного Ка-52 началась в 1994 году, а свой первый полет новая машина совершила три года спустя, в июне 1997 года.
Вертолет Ка-52 "Аллигатор" предназначен для обнаружения и распознавания различных объектов, подвижных и неподвижных наземных целей, уничтожения бронетехники, вертолетов и низколетящих малоскоростных самолетов противника.
Этот ударный вертолет имеет соосную схему расположения винтов — они установлены на одном приводном валу над кабиной и вращаются в разных направлениях. Благодаря двум газотурбинным двигателям ВК-2500 машина может летать на высоте свыше 5000 метров.
Ка-52 отличается от предшествующей модели расширенной носовой частью фюзеляжа и двухместной бронированной кабиной экипажа, в которой кресла пилотов расположены "бок о бок". При этом управлять вертолетом могут оба пилота.
На Ка-52 впервые в мире реализована система спасения пилота в управляемом и неуправляемом полете во всем диапазоне скоростей и высот. Это стало возможно благодаря системе отстрела лопастей несущих винтов (главная опасность при раскрытии парашюта) и установке катапультных кресел.
Ка-52 превосходят такие вертолеты, как американские АН–64D Apache Longbow и франко-германские Eurocopter Tiger по максимальной массе боевой нагрузки, скорости полета, а также статическому и динамическому потолку.
Превосходство "Аллигаторов" над зарубежными аналогами по боевой живучести удалось достичь благодаря более мощной броне, а также компактной планировке.
Площадь силуэта Ка-52 в 1,3 раза меньше размеров "Апачей", что обеспечивает меньшую вероятность поражения машины стрелково-пушечным вооружением.
Вертолет Ка-52 оснащен многодатчиковой прицельной системой, работающей в оптическом, инфракрасном и радиолокационном диапазонах.
Вертолет снабжен устройствами снижения заметности, системой радиоэлектронной защиты и средствами активного противодействия.
"Аллигатор" вооружен авиационной пушкой 2А42-1 калибра 30 мм, может оснащаться ракетным комплексом "Стрелец", нести пусковые установки для управляемых ракет типа "Атака" и "Вихрь-1", а также пусковое устройство для неуправляемых ракет типа С-8.
Ка-52 обладает большим потенциалом модернизации. В будущем планируется увеличить взлетный вес машины и унифицировать стоящие у нее на вооружении средства поражения с боеприпасами вертолетов семейства "Ми".