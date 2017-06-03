Боевые "Аллигаторы": Минобороны получит 14 вертолетов Ка-52 в 2017 году

Вертолет Ка-52 Аллигатор во время демонстрационного полета на авиационном заводе Прогресс в Приморском крае

Вертолет Ка-52 Аллигатор во время демонстрационного полета на авиационном заводе Прогресс в Приморском крае

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Минобороны России в 2017 году получит 14 вертолетов Ка-52 "Аллигатор", а до 2020 года планируется поставить еще 50 таких машин. Кроме того, оборонное ведомство рассматривает вопрос о закупке новых вертолетов Ка-62.

Об этом рассказал заместитель министра обороны Юрий Борисов во время посещения авиационного завода "Прогресс" в Арсеньеве.

По его словам, необходимо было убедиться, насколько завод готов к выполнению обязательств по новой государственной программе вооружения на 2018-2025 годы, которая внесена на утверждение в правительство России.

Испытания Сирией

Ранее сообщалось, что всего к 2020 году в ВКС будет насчитываться 140 таких вертолетов.

"В этом году в рамках гособоронзаказа у нас поставка 14 вертолетов Ка-52. И еще нужно завершить текущий контракт, осталось 50 машин до 2020 года", — сказал замминистра.

По словам Борисова, Ка-52 отлично зарекомендовал себя в Сирии, поэтому военное ведомство намерено модернизировать вертолет с учетом этого боевого опыта.

"Были проведены работы с новой управляемой ракетой "Вихрь" — очень хорошие результаты по эффективности. Но совершенству нет предела, поэтому у нас есть пожелания по улучшению прицельной дальности. Мы обсуждали как раз с промышленностью эти вопросы, наметили пути решения", — сказал он.

Также замминистра отметил, что у военных есть и другие пожелания — так, с разработчиками основных боевых узлов обсуждались вопросы модернизации с целью повышения эффективности машины.

Что представляет собой "Аллигатор"

Боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52 — это модификация ударного вертолета Ка-50 "Черная акула". Он серийно выпускается с 2010 года. Вертолет предназначен для уничтожения танков, бронированной и небронированной боевой техники, живой силы, вертолетов и других летательных аппаратов противника на переднем крае и в тактической глубине, в любых погодных условиях и в любое время суток.

Машина оснащена самой современной авионикой и мощным вооружением, которое может конфигурироваться под различные боевые задачи, а соосная схема несущих винтов и повышенная мощность продольного управления позволяют ему эффективно маневрировать и выполнять сложные фигуры пилотажа. Кроме того, "Аллигатор" снабжен системой радиоэлектронной защиты и устройствами снижения заметности, уменьшающими, рассеивающими и искажающими тепловой след двигателей, а также средствами активного противодействия.

Кроме того, холдинг "Российские космические системы" разрабатывает для Ка-52 новую систему для наведения артиллерийского вооружения, используя при этом наработки, применяемые для ракетно-космической техники.

Разработчики намерены существенно повысить точность поражения за счет входящего в систему управления пушкой блока целеуказания, который будет получать максимально достоверную информацию о положении ствола. Это позволит вертолетной пушке обеспечивать необходимую точность на больших скоростях, в условиях сильной вибрации и при значительных относительных перемещениях вертолета и цели.

Ка-52К

Вертолет существует как в наземном, так и в корабельном варианте. Основная особенность корабельной версии Ка-52 — несущая система, позволяющая складывать лопасти и таким образом помещаться в ангаре корабля типа "Мистраль".

Испытать палубный вертолет удалось во время дальнего похода российской авианосной группы к берегам Сирии в октябре-ноябре прошлого года. Как отметил командир крейсера "Адмирал Кузнецов" Сергей Артамонов, машина оправдала возложенное на нее доверие, "особенно в вопросах обороны корабля".

"И мы ждем принятия этого вертолета на вооружение", — заявил он.

По словам генерального конструктора КБ имени Камова Сергея Михеева, испытания Ка-52К пройдут в ближайшие три года на четырех типах кораблей.

И не только

В ходе посещения завода "Прогресс" замминистра обороны также заявил, что Минобороны России рассмотрит закупку новых вертолетов Ка-62, которые сейчас проходят заводские испытания.

"Я думаю, что найдется место и этой машине, если она хорошо станет на крыло и будет летать. Будем смотреть", — сказал Борисов.

По его словам, Минобороны использует практически весь типаж, который выпускают "Вертолеты России": Ка-226, Ансат, Ми-8, Ми-28, Ми-24, Ми-35, Ка-52.

Вертолет Ка-62 разрабатывается конструкторским бюро АО "Камов" за счет бюджетных средств и средств холдинга "Вертолеты России". Он предназначен для перевозки пассажиров, офшорных работ, экстренной медицинской помощи, выполнения операций по поиску и спасению, транспортировки грузов внутри кабины и на внешней подвеске, патрулирования и экологического мониторинга.