На южном берегу Крыма прошли учения ФСБ

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости, Виктор Лященко. Тактико-специальные учения ФСБ России прошли на южном берегу Крыма в одном из санаторно-курортных комплексов Ялты, сообщает пресс-центр крымского управления силового ведомства.

Учения длились два дня: 1 и 2 июня. На них отработали алгоритмы взаимодействия специальных и военно-медицинских подразделений органов безопасности в чрезвычайных ситуациях.

"В ходе учений отработаны вопросы организации охраны и обороны объектов санаторно-курортного комплекса, взаимодействия с организациями различной ведомственной принадлежности", — говорится в сообщении.

В рамках учений спецназ продемонстрировал десантирование группы боевых пловцов на воду, а также возможности сил и средств боевого подразделения.

Завершающим этапом учений стал штурм захваченного условными террористами здания, отработка навыка оказания медицинской помощи в ходе боевой операции медицинскими силами и средствами Центра специального назначения ФСБ.

Учения прошли с участием руководства ФСБ, крымского управления ведомства, Министерства обороны, представителей военно-медицинских организаций, а также органов исполнительной власти региона.

По итогам были выработаны дополнительные меры по обеспечению безопасности объектов санаторно-курортной комплекса, а также проверена готовность сил и средств, привлекаемых для пресечения возможных террористических актов, минимизации и ликвидации их последствий.

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