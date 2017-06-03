В Череповце началась акция ВКС "Служба по контракту - твой выбор!"

Жители Ростова-на-Дону во время акции Военная служба по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации — Твой выбор!. Архивное фото

Жители Ростова-на-Дону во время акции Военная служба по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации — Твой выбор!. Архивное фото

ЧЕРЕПОВЕЦ, 3 июн — РИА Новости. Акция Воздушно-космических сил России по набору контрактников стартовала в субботу в Череповце, рассказали журналистам в Минобороны РФ.

"Акция проходит на площади у Дворца металлургов в центре города. Совсем скоро над рекой Шексной высший пилотаж гостям и участникам акции покажет авиагруппа "Соколы России", — рассказали в российском военном ведомстве.

На месте проведения акции развернуты новейшие и перспективные образцы специальной техники Череповецкого училища радиоэлектроники. В их числе — комплекс станции мониторинга радиорелейных и тропосферных линий и спутниковой связи "Гребешок", станция "Центр ППТ", предназначенная для мониторинга коротковолновых линий связи, и отдельная станция специальной радиосвязи "Нерпа".

На площади Череповца начали свою работу мобильные пункты отбора на военную службу по контракту и агитационные пункты вузов Воздушно-космических сил, выставка военной техники, а также полевая кухня.

"Для всех желающих специалисты Вологодского пункта отбора Западного военного округа (ЗВО) проведут консультации об условиях прохождения службы по контракту в Вооруженных силах, расскажут о вакантных должностях в различных родах войск и регионах страны", — сообщили в Минобороны.

Летчики пилотажной группы "Соколы России" будут выступать четверкой на строевых истребителях Су-27 Западного военного округа. Они выполнят демонстрационные полеты, отработают ближний маневренный воздушный бой "пара на пару", покажут наступательные и оборонительные действия и завершат выступление высшим групповым и одиночным пилотажем. Вылетят пилоты с военного аэродрома ЗВО в Тверской области.