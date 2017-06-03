В Череповце началась акция ВКС "Служба по контракту - твой выбор!"

ЧЕРЕПОВЕЦ, 3 июн — РИА Новости. Акция Воздушно-космических сил России по набору контрактников стартовала в субботу в Череповце, рассказали журналистам в Минобороны РФ.
На месте проведения акции развернуты новейшие и перспективные образцы специальной техники Череповецкого училища радиоэлектроники. В их числе — комплекс станции мониторинга радиорелейных и тропосферных линий и спутниковой связи "Гребешок", станция "Центр ППТ", предназначенная для мониторинга коротковолновых линий связи, и отдельная станция специальной радиосвязи "Нерпа".
На площади Череповца начали свою работу мобильные пункты отбора на военную службу по контракту и агитационные пункты вузов Воздушно-космических сил, выставка военной техники, а также полевая кухня.
"Для всех желающих специалисты Вологодского пункта отбора Западного военного округа (ЗВО) проведут консультации об условиях прохождения службы по контракту в Вооруженных силах, расскажут о вакантных должностях в различных родах войск и регионах страны", — сообщили в Минобороны.
Летчики пилотажной группы "Соколы России" будут выступать четверкой на строевых истребителях Су-27 Западного военного округа. Они выполнят демонстрационные полеты, отработают ближний маневренный воздушный бой "пара на пару", покажут наступательные и оборонительные действия и завершат выступление высшим групповым и одиночным пилотажем. Вылетят пилоты с военного аэродрома ЗВО в Тверской области.