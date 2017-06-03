Минобороны рассмотрит закупку новых вертолетов Ка-62 после испытаний

АРСЕНЬЕВ (Приморский край), 3 июн — РИА Новости. Минобороны России рассмотрит закупку новых вертолетов Ка-62, которые в настоящее время проходят заводские испытания, заявил заместитель главы военного ведомства Юрий Борисов.

"Я думаю, что найдется место и этой машине, если она хорошо станет на крыло и будет летать. Будем смотреть", — сказал Борисов в ходе посещения авиационного завода "Прогресс".

По его словам, Минобороны использует практически весь типаж, который выпускают "Вертолеты России": Ка-226, Ансат, Ми-8, Ми-28, Ми-24, Ми-35, Ка-52.

Вертолет Ка-62 разрабатывается конструкторским бюро АО "Камов" за счет бюджетных средств и средств холдинга "Вертолеты России". В соответствии с действующим госконтрактом после завершения испытаний по программе первого полета, на вертолете начнутся предварительные, а затем сертификационные наземные и летные испытания. Вертолет Ка-62 предназначен для перевозки пассажиров, офшорных работ, экстренной медицинской помощи, выполнения операций по поиску и спасению, транспортировки грузов внутри кабины и на внешней подвеске, патрулирования и экологического мониторинга.