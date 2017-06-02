Шойгу рассказал о приоритетах летних учений

МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. В летнем периоде обучения, который начался 1 июня, особое внимание в Вооруженных силах РФ будет уделено выполнению установленных показателей по наплаванности, налету экипажей, стажу практического вождения и прыжкам с парашютом, сообщил в пятницу в ходе селекторного совещания в военном ведомстве министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"Необходимо добиться высокой эффективности подготовки органов управления, соединений и воинских частей. На учениях войска должны отрабатывать действия в сложной обстановке, максимально используя современный боевой опыт", — поставил задачу министр.

"Кроме этого, в рамках подготовки к комплексной мобилизационной тренировке продолжим проверку федеральных и региональных органов исполнительной власти, предприятий оборонно-промышленного комплекса по переводу на работу в условиях военного времени", — добавил он.

По его словам, "завершающим мероприятием боевой учебы станет совместное стратегическое учение вооруженных сил России и Белоруссии "Запад-2017".

"В конце учебного года проведем контрольные мероприятия, по итогам которых оценим уровень подготовки всех соединений и воинских частей", — сказал Шойгу.

Министр напомнил, что в апреле в Вооруженных силах завершился зимний период обучения (начался 1 декабря 2016 года), в ходе которого "проведено свыше полутора тысяч основных мероприятий подготовки войск".