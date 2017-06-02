В Саратовской области пройдет поединок лучших военных поваров ВС России

Военнослужащий армии Анголы во время соревнования специалистов продовольственной службы Полевая кухня в рамках Армейских международных игр 2016 на полигоне Алабино. Архивное фото

Военнослужащий армии Анголы во время соревнования специалистов продовольственной службы Полевая кухня в рамках Армейских международных игр 2016 на полигоне Алабино. Архивное фото

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. В городе Вольск Саратовской области в июне состоится кулинарный поединок лучших военных поваров и пекарей Вооруженных сил России, по итогам соревнований определится сборная команда ВС для участия в международном конкурсе "Полевая кухня" в рамках "АрМИ-2017", сообщил журналистам заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.

В поединке вне конкурса примут участие и повара Росгвардии.

"По итогам соревнований, которые пройдут 6-8 июня на базе Военного института материального обеспечения — филиала Военной академии материально-технического обеспечения, определится сборная команда Вооруженных сил РФ, которой предстоит бороться на Армейских международных играх 2017 года за право называться сильнейшей среди команд военных поваров и хлебопеков в международном конкурсе "Полевая кухня", — сказал Булгаков.

По его словам, в кулинарном поединке примут участие около 60 военных поваров, коков и пекарей, из которых будут определены лучшие в профессии. Свои команды на соревнования выставили военные округа и флота, ВКС, РВСН, ВДВ, 12-е Главное управление МО, а также Вольский военный институт, 100-й отдельный полк обеспечения и Росгвардия.

Булгаков рассказал, что в финале поединка военным поварам из продуктовой корзины в составе 38 наименований продуктов предстоит приготовить салат, первое и второе блюда, а также напиток. Иными словами, приготовить полноценный обед по произвольной рецептуре. Второй обед повара должны приготовить в соответствии с меню, в котором значатся: сельдь с винегретом, салат "Вкусный", борщ флотский, рассольник Ленинградский, рыба жаренная с рисовой кашей, антрекот с картофелем запеченным и сыром, морс из клюквы и компот из фруктов сушенных. В свою очередь, военным пекарям предстоит показать свое мастерство в выпечке "классического" армейского хлеба весом около 1 кг и хлебобулочных изделий не менее 10 видов — булочки, круассаны, пирожки, ватрушки, кренделя, рогалики и т.д.

Кроме специальных навыков по приготовлению пищи и выпечке хлеба специалисты продовольственной службы должны будут выполнить упражнения контрольных стрельб из штатного оружия.