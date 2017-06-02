Воспитанники довузовских учреждений ВДВ совершат первые прыжки с парашютом

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Воспитанники довузовских учреждений ВДВ в начале июня совершат первые прыжки с парашютом, сообщает в пятницу департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"В период с 5 по 9 июня 2017 года около 150 суворовцев и кадетов старших классов военных училищ Воздушно-десантных войск планируют совершить свои первые прыжки с парашютом… Прыжки будут проходить с использованием парашютных систем Д-10 и Д-1-5У в Омской и Рязанской областях", — говорится в сообщении.

С парашютом будут прыгать суворовцы Ульяновского гвардейского суворовского военного училища ВДВ и кадеты Омского кадетского военного корпуса ВДВ.

В учениях будут использоваться самолеты военно-транспортной авиации АН-2 ВКС России, а десантирование будет осуществляться с высоты 800 метров со стабилизацией 3 секунды.