Путин и Моди договорились укреплять партнерство в сфере ВТС

СТРЕЛЬНА, 1 июн — РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что Нью-Дели и Москва приняли политические решения по укреплению сотрудничества в сфере ВТС, и призвал российские компании к участию.

"Совсем недавно в сфере обороны мы договорились продвигать такого рода стратегическое партнёрство, мы приняли политические решения в этом направлении. И я призываю ваши компании принимать участие в таких политических решениях для того, чтобы они могли для себя определить, как они смогут взаимодействовать с российскими компаниями", — сказал Моди на встрече лидеров стран с представителями российских и индийских деловых кругов.