Минобороны закупит надувные шары для отпугивания птиц

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Министерство обороны России планирует в этом году потратить около 500 тысяч рублей на закупку надувных шаров для отпугивания птиц, следует из материалов, размещенных на портале госзакупок.
Максимальная цена контракта — 497,3 тысячи рублей, поставщика планируется определить в середине июня. В прошлом году Минобороны уже закупало такие шары, цена контракта с 475 тысячи рублей была снижена почти вдвое — до 225 тысяч.
Проблема предотвращения столкновений воздушных судов с птицами существует много лет. Кроме визуальных средств отпугивания для обеспечения безопасности полетов используются и другие методы: зеркальные отражатели, ослепляющие птиц, пропановые пушки, имитирующие звук выстрела охотничьего оружия, акустические установки, из которых раздаются крики бедствия различных птиц. Кроме того, в некоторых аэропортах борьбу с голубями и воронами ведут настоящие хищные птицы.