В воинских частях Вооруженных сил России начинается летний период обучения

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Первого июня во всех воинских частях Вооруженных сил России начинается летний период обучения, сообщает Минобороны РФ.

"Первого июня во всех воинских частях Вооруженных сил Российской Федерации начинается летний период обучения. Проведенные мероприятия по подготовке и совершенствованию полигонов, полигонного оборудования, приказарменной учебно-материальной базы, внедрению современных тренажерных комплексов позволят обеспечить выполнение всех запланированных мероприятий боевой подготовки", — говорится в сообщении.

В войсках проведено более 3 тысяч показных, инструкторско-методических и сборовых мероприятий, подготовлены более 2 тысяч учебных объектов.

"В летнем периоде обучения планируется провести более 2 тысяч учений различного уровня. Все мероприятия боевой подготовки будут проходить в условиях, максимально приближенных к боевой обстановке, на незнакомых полигонах, днем и ночью", — отмечает ведомство.

Ключевым событием подготовки войск станут совместные стратегические учения ВС России и Белоруссии "Запад-2017". С 29 июля по 12 августа пройдут третьи Армейские международные игры. В них примет участие 161 команда, более чем 30 стран Европы, Азии, Африки и Латинской Америки.