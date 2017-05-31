Северный флот будет патрулировать Арктику на регулярной основе

Тяжелый атомный ракетный крейсер Петр Великий во время прохода авианосной группы Северного флота России в Норвежском море. Архивное фото

Тяжелый атомный ракетный крейсер Петр Великий во время прохода авианосной группы Северного флота России в Норвежском море. Архивное фото

СЕВЕРОМОРСК, 31 мая — РИА Новости. Северный флот будет нести боевое дежурство под водой и в воздухе в различных районах Северного Ледовитого океана на регулярной основе, такая задача стоит перед флотом на вторую половину 2017 года, сообщил журналистам в среду командующий флотом вице-адмирал Николай Евменов.

"Мы на регулярной основе будем присутствовать в различных районах Северного Ледовитого океана, нести боевое дежурство под водой и в воздухе, обеспечивать безопасность судоходства на трассе Северного морского пути", — сказал он.

Наряду с этим, отметил Евменов, продолжится исследование и изучение Арктики.

"Это целый комплекс гидрографических и океанографических работ, в том числе и научная деятельность по уточнению границ территориального моря, исключительной экономической зоны и континентального шельфа Российской Федерации в Северном Ледовитом океане", — сказал командующий.