В российской армии сформировано единое информационное пространство

КУБИНКА, 31 мая — РИА Новости. Единое информационное пространство, позволяющее внедрять новые технологии по сбору и обработке информации, сформировано в российской армии, заявил на выездном заседании коллегии Минобороны РФ в конгрессно-выставочном центре "Патриот" глава оборонного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.

"В интересах Вооруженных сил формируется единое информационное пространство с банком данных, количество пользователей которого превышает 180 тысяч и ежегодно растет более чем на 30%", — сообщил он.

Шойгу подчеркнул, что информация является одним из "ключевых факторов достижения превосходства в вооруженном противоборстве". Для более эффективного управления войсками активно внедряются новые технологии по сбору сведений, их обработке и представлению.

"В единое информационное пространство уже интегрированы автоматизированные системы 51 федерального органа исполнительной власти. Повышается оснащенность Национального центра управления обороной. С 2014 года уровень его автоматизации вырос в 7 раз", — сказал министр.

На испытательной площадке в парке "Патриот" ведется апробация перспективных технологий обработки данных, сообщил глава военного ведомства. В этой работе, по его словам, активно участвуют ведущие предприятия оборонной промышленности, научно-исследовательские организации, военные вузы и научные роты.