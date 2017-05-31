Сто тысяч флэшек для курсантов: Минобороны перешло на электронные учебники

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Курсанты Минобороны перешли на электронные учебники, получив 100 тысяч флэшек в рамках создания единой электронной библиотеки для военных учебных и научных учреждений, сообщает военное ведомство.

"С целью обеспечения электронными учебными материалами для слушателей учебных заведений Минобороны России закуплено свыше 3 тысячи ноутбуков, а курсанты получили более 100 тысяч флэш-накопителей, на которые загружены необходимые для обучения методические разработки", — говорится в сообщении.

Кроме того, в рамках реализации проекта "Эффективная армия" проводится оснащение военных учебных заведений автоматизированной системой управления (АСУ) "Интеграция-СВО". АСУ предназначена для совершенствования системы военного образования, а также создания единой электронной библиотеки для учебных и научных учреждений Минобороны, в которую войдут оцифрованные учебники, учебно-методические пособия и научные работы.

При этом для обеспечения функционирования системы "Интеграция-СВО" образовательные учреждения Минобороны, учебные военные центры при гражданских вузах и органы военного управления подключены к единым каналам обмена данными.

"Научным и педагогическим составом проводится работа по разработке базовых электронных учебников по профессиональным дисциплинам, стандартизированных для всех военных образовательных учреждений Минобороны. В результате будет создан уникальный электронный комплекс, содержащий видеокурсы, аудиокниги, инфографику, 3D-модели и другие форматы подачи учебного материала", — уточнили в ведомстве.