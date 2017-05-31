В Сибири МЧС просит прокуратуру усилить пожарный контроль в ряде регионов

КРАСНОЯРСК, 31 мая — РИА Новости. Сибирский региональный центр (СРЦ) МЧС России в связи со сложной обстановкой в ряде регионов округов настаивает на усилении пожарного контроля в регионах Сибири, Урала и Дальнего Востока, сообщает пресс-служба СРЦ МЧС.

"Руководство Сибирского регионального центра МЧС России обратилось к заместителям генерального прокурора России в Сибирском, Уральском и Дальневосточном федеральных округах с просьбой о содействии в проведении внеплановых проверок пожарного состояния предприятий, деятельность которых способна осложнить пожарную обстановку в регионах", — говорится в сообщении.

В пресс-службе отмечают, что Сибирский регцентр "настоял на экстренном проведении в муниципалитетах еще ряда мероприятий, которые должны повлиять на безответственных товаропроизводителей и рядовых граждан".

По данным МЧС, явные нарушения требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима – основная причина всех возгораний, которые фиксируются как в жилом секторе, так и в природной среде. При неблагоприятных погодных условиях безобидные возгорания приводят к масштабным пожарам в населенных пунктах.

В ведомстве отмечают, что на стадии предварительного расследования майских пожаров в Красноярском крае и в Иркутской области в качестве преимущественных версий рассматриваются сжигание древесных отходов на предприятиях лесопереработки и неконтролируемые палы сухой растительности на землях муниципального и сельхозназначения.

Руководство регионального центра настаивает, что "имеется острая необходимость незамедлительного проведения внеплановых проверок лесоперерабатывающих организаций, собственников и арендаторов земель сельскохозяйственного назначения".

Региональным властям всех трех федеральных округов рекомендовано до конца текущей недели организовать проведение целевых встреч с руководителями пожароопасных объектов и потребовать неукоснительного соблюдения норм пожарной безопасности, особенно в условиях особого противопожарного режима.

Центр управления в кризисных ситуациях СРЦ МЧС России усилил контроль оперативной обстановки на местах путем активизации работы единых дежурно-диспетчерских служб муниципалитетов и за счёт укрепления обратной связи с сельскими старостами.

МЧС ранее объявило о резком ухудшении пожарной обстановки в Красноярском крае, вызванной ураганным ветром и палом травы. В регионе был объявлен режим ЧС федерального уровня.

По уточненным данным МЧС, 24 мая в пяти населенных пунктах пожары уничтожили 138 жилых домов, где проживали 620 человек, в том числе 110 детей, три человека погибли.