На Камчатке прошли антитеррористические учения подводных сил ТОФ

ВЛАДИВОСТОК, 31 мая — РИА Новости. Военнослужащие роты охраны центра материально-технического обеспечения Тихоокеанского флота провели учения по антитеррористической деятельности, сообщает начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Владимир Матвеев.

"В Вилючинске в пункте базирования подводных сил Тихоокеанского флота проведено учение по антитеррористической деятельности. В ходе учения военнослужащие роты охраны центра материально-технического обеспечения ТОФ отработали действия по отражению нападения условных террористов на контрольно-пропускной пункт (КПП) пирсовой зоны подводных лодок флота, блокированию и уничтожению условных террористов", — рассказал Матвеев.

По замыслу учения группа вооруженных условных боевиков в городе осуществила захват транспорта строительной организации, проводящей работы на пирсе, затем на захваченном автомобиле предприняла попытку проникновения через КПП воинской части.

"Дежурно-вахтенная служба на КПП обнаружила "боевиков". Военнослужащие заняли оборону, заблокировали все ворота и двери, не допустив прорыва условных террористов в пирсовую зону. Одновременно по тревоге было поднято антитеррористическое подразделение подводных сил. В результате предпринятых действий военнослужащие роты охраны окружили и уничтожили условных террористов", — сообщает Матвеев.

Отмечается, что в ходе учения было отработано взаимодействие дежурной службы с подразделениями антитеррора других силовых ведомств Камчатского края.