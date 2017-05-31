Военно-транспортная авиация получит в 2017 году три новых Ил-76МД-90А

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Военно-транспортная авиация (ВТА) планирует получить в 2017 году три новых самолета Ил-76МД-90А, рассказал журналистам командующий ВТА генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов.

"В прошлом году мы получили два таких самолета. В этом планируется три борта. В настоящее время на базе центра боевой подготовки и переучивания лётного состава в Иваново идет активное обучение на новый самолет инструкторского и преподавательского состава", — сказал он.

Ил-76МД-90А, на котором установлены более экономичные и менее шумные двигатели ПС-90, является, по словам Бенедиктова, "абсолютно новым самолетом".

"Тяговооруженность на самолете увеличена, усилено шасси. У него другое, более совершенное, бортовое оборудование. Он превосходит Ил-76МД по грузоподъемности. Возможности нового самолета увеличены на 30-40%. Это касается и десантирования боевых машин ВДВ, в том числе БМД-4 "Ракушка", — сказал генерал.

Ил-76МД-90А — тяжелый транспортный самолет. Является глубоко модернизированной версией Ил-76МД. Предназначен для перевозки войск, тяжелой крупногабаритной техники и грузов, а также десантирования личного состава, техники и грузов парашютным и посадочным способом. Также Ил-76МД-90А может использоваться для перевозки больных и раненых и тушения площадных пожаров.