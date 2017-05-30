Работа тамбовских поисковиков получила признание на выставке в Москве

ТАМБОВ, 30 мая — РИА Новости. Бойцы поискового отряда "Альтаир" Тамбовского регионального отделения "Поискового движения России" приняли участие в открытии экспозиции "Подвиг подземного гарнизона", посвященной 75-летию обороны Аджимушкайских каменоломен в Керчи в годы войны, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

"Экспозиция, открывшаяся в московском Музее современной истории России, посвящена 75-летию героической обороны Аджимушкайских каменоломен в годы Великой Отечественной войны. В нее вошли артефакты, найденные при расчистке завалов, фотографии участников обороны каменоломен, книги, посвященные мужеству "аджимушкайцев". Среди выставленных артефактов есть и найденные тамбовскими поисковиками, принимающими участие в раскопках с 2011 года", — сказал собеседник агентства.

В церемонии открытия выставки приняли участие родственники защитников Аджимушкая, депутаты Госдумы, представители Минобороны РФ и поисковики из семи регионов страны. Открытие экспозиции "Подвиг подземного гарнизона" планируется и в Тамбове.

В 1942 году, после ожесточенных боев с фашистскими войсками, части Крымского фронта оставили Керченский полуостров. Многие солдаты Красной Армии не смогли переправиться на Таманский берег и были вынуждены уйти в каменоломни. Более пяти месяцев бойцы и командиры "подземного гарнизона" оказывали упорное сопротивление агрессору, многие из них погибли, но не сдались врагу.

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