Россия за три года в пять раз увеличила экспорт стрелкового оружия

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Россия за последние три года в пять раз нарастила экспорт стрелкового оружия, сообщила пресс-служба "Рособоронэкспорта".

"Мы наблюдаем рост спроса на стрелковое оружие, средства ближнего боя, прицелы и боеприпасы в мире. За последние три года портфель заказов "Рособоронэкспорта" на эту продукцию вырос более чем в пять раз", — приводятся в сообщении слова гендиректора компании Александра Михеева.

Он отметил, что для увеличения привлекательности и конкурентоспособности поставляемого оружия российские предприятия будут разрабатывать новые образцы и проводить модернизацию ранее созданных с использованием новых материалов и технологий.