Российский корабль "Североморск" зашел в пролив Ла-Манш

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Большой противолодочный корабль "Североморск", совершающий дальний поход, по пути в Северное море зашел в пролив Ла-Манш, сообщил во вторник начальник пресс-службы Северного флота капитан первого ранга Вадим Серга.

"Сегодня большой противолодочный корабль Северного флота "Североморск" прошёл проливом Па-де-Кале – самой узкой частью Ла-Манша. Далее российский корабль совершит переход через проливную зону в Северное море, а затем в районы Северо-Восточной Атлантики", — сказал Серга.

Он отметил, что экипаж "Североморска" провел учения "по обеспечению противовоздушной и противолодочной обороны корабля, а также ряд тренировок по проведению спасательных операций с применением палубной авиации – вертолётов Ка-27".