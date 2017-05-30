На Дальнем Востоке саперы отчистили полигоны от взрывоопасных предметов

БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 мая — РИА Новости. Инженерно-саперные подразделения общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной на территории Амурской области, Еврейской автономии и Хабаровского края, завершили сплошную очистку полигонов от взрывоопасных предметов, сообщает пресс-служба округа.

"Кроме плановых работ с начала года отработано более 80 заявок от местной администрации о найденных подозрительных и взрывоопасных предметах. Найденные предметы оцениваются на целесообразность разминирования либо вывоза в места уничтожения. Закладки боеприпасов осуществляются на безопасных расстояниях от жилых строений и других объектов. Учитываются радиусы возможного разлета осколков и воздействие ударной волны", — говорится в сообщении.

В саперных подразделениях служат военнослужащие-контрактники, они обеспечены новейшими защитными костюмами ОВР "Сокол". Как сообщалось, в мае в Амурской области специалисты уничтожили 11 боеприпасов, предположительно, авиационных бомб времен Великой Отечественной войны, боеприпасы были обнаружены на заброшенном военном полигоне рядом с селом Антоновка. Недалеко от города Сковородино также в мае были найдены 50 противотанковых мин. 21 мая во дворе жилого дома в городе Белогорск был найден артиллерийский снаряд, который оказался учебным.