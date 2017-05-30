С-300 ВВО на учениях под Хабаровском уничтожили наземные цели "противника"

ХАБАРОВСК, 30 мая — РИА Новости. Расчеты зенитно-ракетных систем С-300 войск ПВО Восточного военного округа на учении в Хабаровском крае отразили нападение "диверсантов" и уничтожили "бронетехнику" условного противника электронными пусками ракет, сообщает пресс-служба округа.

"Расчеты С-300 и подразделения управления были подняты по тревоге. Пусковые установки совершили марш в район проведения условных пусков ракет. На маршруте следования расчеты С-300 отразили нападение диверсионно-разведывательных групп условного противника. Ракетчики развернули пусковые установки и провели электронные пуски ракет по целям, имитирующим бронетехнику условного неприятеля", — говорится в сообщении.

Кроме того, на тренировке военнослужащие преодолели зараженный участок местности и выполнили ряд специальных нормативов.

Отмечается, что ЗРС С-300 способен при необходимости осуществлять боевые пуски ракет по наземным целям, получая их координаты от разведывательных подразделений сухопутных войск.