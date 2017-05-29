Тамбовский авиационный праздник собрал 20 тысяч гостей и жителей региона

ТАМБОВ, 29 мая — РИА Новости. Региональный авиационно-спортивный праздник, собравший 20 тысяч человек, прошел в 16-й раз на аэродроме в Летке в Тамбовской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

"В этом году на авиашоу прибыло в два раза больше самолетов, чем в прошлом. Гости и жители региона смогли увидеть ТУ-22 М3, два "русских медведя" ТУ-95, танкер-заправщик ИЛ-78 и ТУ-160 — один из самых мощных ракетоносцев мире. После пролета высокой авиации над аэродромом прошли самолеты, которые дислоцируются в Тамбове", — сказал собеседник агентства.

Также на празднике выступила группа высшего пилотажа "Соколы России" Липецкого авиацентра. На самолетах СУ-30СМ четверка летчиков показала самые сложные фигуры высшего пилотажа. Завершил праздник большой парад парашютистов.

"В этом году авиашоу посвящено 72-й годовщине Великой Победы, 80-летию Тамбовской области и Дню защиты детей. Но, главное, все свои достижения участники воздушного праздника посвящают народу! Народу, который любит свою авиацию, ценит ее доблестных асов и по праву гордится элитой ВВС России!", — цитирует пресс-служба слова губернатора Тамбовской области Александра Никитина.

Тамбов стал из немногих городов страны, где проходит авиашоу такого масштаба. Регион заслуженно считается кузницей авиационных кадров, добавили в пресс-службе.

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