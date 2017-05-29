Минобороны уточнило дату российско-белорусских военных учений

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Совместные учения подразделений специального назначения ВДВ России и ССО Белоруссии пройдут в октябре 2017 года на белорусских полигонах, сообщил в понедельник департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"Совместные двусторонние учения планируется провести в начале октября 2017 года на полигонах, дислоцированных в Пуховичском, Осиповичском и Минском районах Белоруссии. В учениях примут участие подразделения отдельной бригады специального назначения ВДВ России и отдельной бригады специального назначения ССО Белоруссии", — говорится в сообщении.