Путин поздравил российских пограничников с профессиональным праздником

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил военнослужащих, гражданский персонал, ветеранов Пограничной службы ФСБ России с Днем пограничника, поблагодарив военных за безупречное выполнение поставленных задач, сообщает пресс-служба Кремля.

"Сегодня мы чествуем тех, кто надежно защищает государственные границы России, бережет родную землю от врага. Кто свято чтит ратные, патриотические традиции многих поколений своих предшественников. В этот торжественный день хочу искренне поблагодарить вас за добросовестное и ответственное отношение к своим обязанностям, за безупречное выполнение поставленных задач. За честную службу Родине и народу", — говорится в телеграмме президента.

День пограничника, профессиональный праздник личного состава Пограничной службы ФСБ РФ и ветеранов пограничных войск, отмечается в воскресенье в России.

В этот день в 1918 году Совет народных комиссаров РСФСР принял декрет "Об учреждении пограничной охраны". День пограничника в качестве праздничной даты был установлен в 1958 году постановлением Совета Министров СССР за большие заслуги пограничников в деле охраны и защиты государственной границы.

В современной России День пограничника 28 мая установлен указом президента РФ от 23 мая 1994 года "в целях возрождения исторических традиций России и ее пограничных войск".

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