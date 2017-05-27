Российские Ту-22М3 выполнили полет над Баренцевым и Норвежским морями

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Российские бомбардировщики Ту-22М3 выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского моря, сообщает в субботу департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Двадцать седьмого мая 2017 года экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22М3 выполнили плановый полет над нейтральными водами акватории Баренцева и Норвежского морей", — говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, полет самолетов выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств.

Как отметили в Минобороны РФ, летчики дальней авиации в соответствии планом подготовки регулярно выполняют полеты над нейтральными водами акваторий Атлантики, Арктики, Черного моря и Тихого океана.