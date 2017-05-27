На конкурс в Китае поедут десантники Новороссийского соединения

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Десантники Новороссийского соединения представят Воздушно-десантные войска (ВДВ) на международном этапе состязаний "Десантный взвод-2017" в Китае, сообщает в субботу департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Двадцать седьмого мая определился лучший в ВДВ России взвод. Победителем стало подразделение Новороссийского соединения ВДВ, которое будет представлять "Крылатую пехоту" на международном конкурсе в Армейских международных играх — 2017 в Китае", — говорится в сообщении.

Как сообщил командующий ВДВ Андрей Сердюков, победитель соревнований с 29 июля по 12 августа на одном из полигонов Китая "будет защищать честь ВДВ".

"Состязания "Десантный взвод" проводятся уже в третий раз, за это время они не только приобрели международный статус, но и расширилась их география. В конкурсе по полевой выучке, проводимого на территории Российской Федерации, изначально принимало участие три, а затем семь государств", — приводятся в релизе слова Сердюкова.

"Уверен, что десантники, после тщательной подготовки к международному этапу состязаний "Десантный взвод-2017" достойно выступят в Китае", — добавил командующий ВДВ.

Отмечается, что в течение четырех дней парашютно-десантные и десантно-штурмовые взводы показывали уровень подготовки, преодолевая более 20 испытаний различной степени сложности в горной местности.