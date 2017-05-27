В Средиземном море российские корабли отработали глубинное бомбометание

Гвардейский ракетный крейсер Москва во время учений в Средиземном море. Архивное фото

Гвардейский ракетный крейсер Москва во время учений в Средиземном море. Архивное фото

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Атаку условной подводной лодки с выполнением стрельб реактивными глубинными бомбами отработали в ходе учений в Средиземном море дивизии надводных кораблей Черноморского флота с силами постоянного соединения Военно-морского флота в дальней морской зоне, заявил в субботу начальник отдела информационного обеспечения ЧФ Вячеслав Трухачев.

"В Средиземном море завершилось плановое зачетное тактическое учение дивизии надводных кораблей ЧФ с силами постоянного соединения Военно-морского флота в дальней морской зоне. Корабли отработали атаку условной подводной лодки с выполнением стрельб реактивными глубинными бомбами", — сказал Трухачев.

По его словам, после проведения конвойной операции, тренировок по организации противовоздушной, противолодочной и противодиверсионной обороны, отработки встречного морского боя, сторожевой корабль "Сметливый" выполнил ракетную стрельбу комплексом "Волна" по воздушной мишени.

Позднее "Сметливый" совместно с фрегатами "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен" поразил огнем корабельной артиллерии морскую цель.