В Петербурге спустили на воду новый рейдовый буксир, созданный для ВМФ

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Новый высокоманевренный рейдовый буксир "РБ-393", созданный для ВМФ России, спущен на воду в Санкт-Петербурге, сообщил представитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по ВМФ капитан первого ранга Игорь Дыгало.

"В Санкт-Петербурге на судостроительном предприятии ОАО "Пелла" состоялась торжественная церемония спуска на воду рейдового буксира проекта 90600, построенного для ВМФ России в рамках программы обновления сил обеспечения ВМФ", — сказал Игорь Дыгало.

В церемонии принимают участие представители департамента Гособоронзаказа Минобороны РФ, главного командования ВМФ, службы вспомогательного флота департамента транспортного обеспечения Минобороны РФ и руководство завода.

Как рассказал Дыгало, рейдовые буксиры проекта 90600 предназначены для буксировочных и кантовочных операций в пунктах дислокации сил ВМФ, на рейдах и прибрежных районах. Они способны снимать с мели корабли и суда, участвовать в тушении пожаров, размывать лед и перевозить грузы.

Он отметил, что буксиры этого проекта обладают высокой маневренностью, высоким уровнем автоматизации и централизации управления. Все это в свою очередь, по его словам, обеспечивает комфорт, надежность и безопасность экипажу, в том числе в тяжелых ледовых условиях. Судно также оборудовано комфортабельными помещениями для работы и отдыха, добавил Дыгало.