Комиссия Минобороны выберет лучшие военные IT-проекты

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. В Минобороны РФ завершается рассмотрение работ, направленных на конкурс "Лучший проект в сфере информационных технологий", говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Конкурс поможет определить талантливых специалистов Минобороны РФ и будет способствовать внедрению новых разработок в сфере IT для укрепления обороны и безопасности государства, отметили в министерстве.

"На конкурс представлены работы, направленные на развитие информационных технологий в целях совершенствования автоматизированных систем управления войсками и оружием, систем подготовки военных специалистов, систем информационной безопасности, а также систем, обеспечивающих формирование военно-технической политики Вооруженных Сил Российской Федерации и развитие системы вооружения", — говорится в сообщении.

Самые интересные работы будут направлены в органы военного управления, где специалисты оценят возможность и целесообразность их применения. В будущем планируется расширить круг участников обсуждения конкурсных работ, включив в него представителей заинтересованных органов и профильных предприятий промышленности, отметили в ведомстве.