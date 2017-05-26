Мексика готова купить у России значительную партию вертолетов Ми-17
16:5026.05.2017
(обновлено: 17:22 26.05.2017)
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости, Сергей Сафронов. Мексика заинтересована приобрести у России значительную партию вертолетов Ми-17, сообщил РИА Новости в пятницу заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Анатолий Пунчук.
"Мексиканские военные высоко оценивают российские вертолеты, успевшие прекрасно зарекомендовать себя в решении самых разных задач, в том числе при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций как природного, так и техногенного характера.
Россия готова в полной мере удовлетворить потребности Мексики в закупке значительной партии современной вертолетной техники", — заявил Пунчук в ходе выставки HeliRussia-2017.
По его словам, эти вертолеты поступят в подразделения ВМС Мексики.
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