В Хабаровском крае спецподразделения впервые применили "Тайфуны"

ХАБАРОВСК, 26 мая — РИА Новости. Учение спецподразделений с применением новейших бронеавтомобилей "Тайфун", в этом году впервые поступивших в Восточный военный округ, прошло в Хабаровском крае, сообщает пресс-служба округа.

"Учение проведено на одном из полигонов в Хабаровском крае. Военнослужащие подразделения специального назначения ВВО на бронеавтомобилях "Тайфун" провели разведку указанного района, обнаружили и уничтожили засады, организованные условными диверсантами", — говорится в сообщении.

Впервые бронеавтомобили "Тайфун" дальневосточники увидели на параде войск Хабаровского гарнизона, 9 мая. В состав механизированной колонны были включены две бронемашины нового поколения.

"Тайфун" — один из новейших образцов вооружения, поставляемых в российские вооруженные силы. Они изготовлены на базе "Камаз", предназначены для транспортировки военнослужащих и грузов, могут передвигаться по бездорожью. Корпус машины способен защитить бойцов от пуль и даже от взрывных устройств различных типов. На крыше машины можно устанавливать пулеметный модуль. Первые поставки "Тайфунов" в российские войска начались в 2014 году.