Минобороны с 2018 года сократит объемы закупок вертолетов

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Минобороны закупит по государственной программе вооружения (ГПВ) 2018-2025 годов меньше вертолетов, чем по действующей программе на 2010-2020 годы, сообщил журналистам в ходе выставки вертолетной техники HeliRussia-2017 заместитель министра обороны России Юрий Борисов.

"Будет закуплено меньшее количество вертолетов, так как мы уже вышли на режим перенасыщения. По военно-транспортным вертолетам (новым) выйдем к 2020 году на 70%", — сказал Борисов.

При этом он подчеркнул, что после 2020 года Минобороны сделает акцент на закупку именно боевых вертолетов.