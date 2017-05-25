Совбез: попытки использовать террористов надо пресекать

ЗАВИДОВО (Тверская обл.), 25 мая — РИА Новости. Участники прошедшей в Тверской области международной встречи по безопасности отметили необходимость решительного пресечения попыток отдельных государств использовать террористов для вмешательства в дела суверенных государств и организации "цветных революций", заявил журналистам секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.
Патрушев пояснил, что речь идет об использовании террористических группировок "в качестве инструмента для дестабилизации общественно-политической обстановки в иных странах" и организации "цветных революций".
Он отметил, что в ходе дискуссий было подчеркнуто, что десятки стран подвергаются воздействию извне, направленном на разжигание межнациональных, религиозных конфликтов и сепаратистских настроений.