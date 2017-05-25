СМИ узнали о сроках перевода ОМОН на контрактный принцип комплектования

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Росгвардия переведет ОМОН на контрактный принцип комплектования; первые военнослужащие-контрактники появятся в подразделениях в 2018 году, об этом газете "Известия" рассказал замкомандующего войсками Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов.
"У нас уже действует собственная федеральная программа перевода войск на контрактный принцип комплектования. Мы понимаем, что контрактник — более качественный боец. Он результативнее выполнит поставленную боевую задачу. Поэтому мы считаем, что в этих подразделениях срочников по определению быть не не должно. По согласованию с Генштабом мы поэтапно будем реализовывать этот переход в рамках программы формирования войск Росгвардии до 2030 года", — приводит газета слова Меликова.
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании Росгвардии в апреле 2016 года. В ведение национальной гвардии, помимо внутренних войск МВД, перешли ОМОН, СОБР, вневедомственная охрана и органы лицензионно-разрешительной системы.