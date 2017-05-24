Патрушев: современные технологии часто применяются для подрыва суверенитета

ЗАВИДОВО (Тверская область), 24 мая — РИА Новости. Интернет и другие современные технологии все чаще применяются для подрыва национального суверенитета государств, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Элементы компьютерной инфраструктуры пронизывают практически все сферы жизнедеятельности. Уязвимость в области цифровых технологий может нести угрозу личности, обществу и государству", — сказал Патрушев.
"Виртуальное пространство активно используется организованной преступностью, в том числе в целях вербовки террористов и пропаганды экстремистских идей. Сеть интернет и другие современные технологии все чаще применяются в процессе дестабилизации государств для вмешательства в их внутренние дела и подрыва национального суверенитета", — констатировал секретарь СБ РФ.