В Казани проводятся антитеррористические учения

КАЗАНЬ, 23 мая — РИА Новости, Ирина Дурницына. Плановые антитеррористические учения с участием оперативных сил и средств правоохранительных органов и специальных служб проводятся в Казани, сообщили РИА Новости в региональном оперативном штабе в Татарстане Национального антитеррористического комитета.

Во вторник в соцсетях появились фото и сообщения о том, что в середине дня была оцеплена территория автовокзала "Восточный".

"Оперативный штаб в Республике Татарстан сообщает, что в городе Казани проводятся плановые антитеррористические учения. В мероприятиях задействованы оперативные силы и средства правоохранительных органов и специальных служб, решающие учебные задачи по предотвращению и пресечению террористических проявлений", — говорится в сообщении.

По информации регионального оперативного штаба, в районе автовокзала "Восточный" в Советском районе Казани отработаны учебные мероприятия по обезвреживанию условного взрывного устройства и ликвидации угрозы химического заражения.

В связи с возможными временными затруднениями передвижения транспорта и граждан оперативный штаб просит жителей с пониманием отнестись к временно введенным ограничениям посещения территории, прилегающей к месту проведения учений.