"Соколы России" покажут высший пилотаж в небе над Череповцом

ВОЛОГДА, 23 мая — РИА Новости, Виктория Смирнова. Авиашоу пройдет на день города в Череповце в субботу, 3 июня, сообщил РИА Новости губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

"Авиашоу станет частью акции министерства обороны "Военная служба по контракту в вооруженных силах Российской Федерации — Твой выбор!". В конце прошлого года я обратился к министру обороны РФ Сергею Шойгу с просьбой включить Череповец в план проведения акции, которая уже успешно прошла во многих городах России. В мае из военного ведомства был получен положительный ответ", — сказал Кувшинников.

Глава региона добавил, что акция приурочена ко Дню России, который отмечается 12 июня, и направлена на популяризацию службы в рядах вооруженных сил.

"Я очень рад тому, что министр обороны принял это решение. Подобные мероприятия в настоящее время особенно важны, так как они повышают престиж военной службы и воспитывают у молодежи чувство патриотизма и гордости за нашу страну и вооруженные силы", — отметил губернатор.

Участники и гости праздника на праздничных мероприятиях акции смогут увидеть современные образцы вооружения и военной техники, концерт. Боевые истребители авиагруппы "Соколы России" пролетят над Октябрьским мостом Череповца.

"Авиационная группа высшего пилотажа "Соколы России" была создана в 2006 году на базе Липецкого авиацентра для демонстрации боевых возможностей российских военных самолётов. Пилоты группы выполняют одиночный и групповой пилотаж на истребителях четвёртого поколения Су-27. Это единственная пилотажная группа, которая на боевых самолётах демонстрирует элементы воздушного боя на малых высотах. В июне 2015 года "Соколы России" продемонстрировали свое мастерство в небе над Вологдой. Их выступление стало подарком ко Дню города", — сказал губернатор.