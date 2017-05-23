В Петербурге спустят на воду новый буксир, построенный для ВМФ России

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Новый буксир, построенный для Военно-морского флота (ВМФ) России, спустят на воду 26 мая в Санкт-Петербурге, заявил представитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по ВМФ Игорь Дыгало.
"Двадцать шестого мая в Санкт-Петербурге на предприятии ОАО "Пелла" состоится торжественная церемония спуска на воду рейдового буксира проекта 90600, построенного для ВМФ России", — говорится в сообщении.
Рейдовые буксиры проекта 90600 предназначены для выполнения буксировочных и кантовочных операций в пунктах дислокации сил ВМФ, на рейдах и прибрежных районах, снятия с мели кораблей и судов, тушения пожаров на плавучих объектах и береговых сооружениях, перевозки грузов, размывки льда.
Отмечается, что буксиры обладают высокой маневренностью, высоким уровнем автоматизации и централизации управления, надежностью работы, в том числе, в тяжелых ледовых условиях, круговым обзором из ходовой рубки, низкой шумностью и вибрацией.